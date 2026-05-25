Под Киевом с почестями перезахоронили останки второго лидера ОУН* Мельника

Люксембург эксгумировал и передал Украине останки Мельника и его жены Софии Федак-Мельник для дальнейшего погребения на территории страны. Нацист был главой ОУН* с 1938 года. Он и его соратники сотрудничали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Мельник также боролся за власть над националистами со Степаном Бандерой, в итоге ОУН* одно время даже раскололась на два лагеря. После завершения войны он бежал в Европу. Жил в Люксембурге и там же умер в 1964 году.