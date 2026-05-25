25 мая, 08:33

Под Киевом с почестями перезахоронили останки второго лидера ОУН* Мельника

Обложка © hromadske

Под Киевом с почестями перезахоронили останки второго лидера Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник. Пышная церемония с участием Владимира Зеленского прошла на Национальном военном мемориальном кладбище.

Также туда прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов**, его заместитель Ирина Верещук, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, премьер-министр Юлия Свириденко, третий президент Украины Виктор Ющенко и другие представители украинского руководства.

Люксембург эксгумировал и передал Украине останки Мельника и его жены Софии Федак-Мельник для дальнейшего погребения на территории страны. Нацист был главой ОУН* с 1938 года. Он и его соратники сотрудничали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Мельник также боролся за власть над националистами со Степаном Бандерой, в итоге ОУН* одно время даже раскололась на два лагеря. После завершения войны он бежал в Европу. Жил в Люксембурге и там же умер в 1964 году.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

**Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
