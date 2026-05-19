Второго главу ОУН* Мельника хотят перезахоронить на Украине

На Украину хотят перевезти прах второго главы Организации украинских националистов (ОУН*) Андрея Мельника. Тело уже эксгумировано в Люксембурге и готовится к отправке для перезахоронения. Об этом рассказал первый замглавы Госкомтелерадио, действующий председатель ОУН* Богдан Червак.

«19 мая этого года в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха Председателя ОУН полковника Андрея Мельника и его супруги Софии», — написал он в соцсети.

Мельник был главой ОУН* с 1938 года. Он и его соратники сотрудничали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Мельник также боролся за власть над националистами со Степаном Бандерой, в итоге организация одно время даже раскололась на два лагеря. После завершения войны Мельник бежал в Европу. Жил в Люксембурге и умер там в 1964 году.

Ранее на Украине также появилась идея перезахоронить Степана Бандеру. Решение о создании пантеона для знаковых украинских фигур было принято на совещании в администрации Владимира Зеленского. Замминистра иностранных дел страны Марьяна Беца сообщила, что украинские дипломаты выявили 98 мест захоронений за рубежом, которые могут быть использованы для перезахоронения.

Точные имена лиц, чьи останки планируется переместить, не называются. Однако известно, что видные «герои» ОУН*, такие как Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец, покоятся именно за пределами Украины. Могила Бандеры находится в Мюнхене, Мельника – в Люксембурге (Клерво), а Коновальца – в Роттердаме.

