Варшава вспыхнула из-за слов посла Украины о Бандере и Шухевиче
Польский министр Косиняк-Камыш резко ответил на слова посла Украины о Шухевиче
Обложка © ТАСС / EPA
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жёстко раскритиковал посла Украины в Варшаве Василия Боднара после его высказываний о Романе Шухевиче и Степане Бандере. По данным польских и российских СМИ, речь шла о словах дипломата о том, что он не считает их преступниками. В ответ Косиняк-Камыш заявил, что «абсолютно не согласен» с такой позицией.
Политик пояснил, что ОУН-УПА*, Шухевич и Бандера в польском восприятии связаны с геноцидом и преступлениями против польского народа. Польский министр отдельно подчеркнул, что не понимает, зачем вообще прозвучали такие слова именно сейчас. По его версии, это тем более странно на фоне того, что Варшава и Киев в последнее время пытались сблизить позиции по ряду болезненных исторических вопросов, включая тему эксгумаций жертв Волынской резни.
История снова ударила по одной из самых тяжёлых тем в отношениях Польши и Украины. Для польской стороны вопрос Волыни и отношения к лидерам украинского националистического движения времён войны остаётся принципиальным и регулярно возвращается в публичную повестку.
Волынская резня — трагические события 1942–1943 годов на территории Западной Украины, в ходе которых от рук боевиков Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* погибли десятки тысяч этнических поляков. Парламент Польши в 2016 году признал эти события геноцидом.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.