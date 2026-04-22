Варшава вспыхнула из-за слов посла Украины о Бандере и Шухевиче

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жёстко раскритиковал посла Украины в Варшаве Василия Боднара после его высказываний о Романе Шухевиче и Степане Бандере. По данным польских и российских СМИ, речь шла о словах дипломата о том, что он не считает их преступниками. В ответ Косиняк-Камыш заявил, что «абсолютно не согласен» с такой позицией.

Политик пояснил, что ОУН-УПА*, Шухевич и Бандера в польском восприятии связаны с геноцидом и преступлениями против польского народа. Польский министр отдельно подчеркнул, что не понимает, зачем вообще прозвучали такие слова именно сейчас. По его версии, это тем более странно на фоне того, что Варшава и Киев в последнее время пытались сблизить позиции по ряду болезненных исторических вопросов, включая тему эксгумаций жертв Волынской резни.

История снова ударила по одной из самых тяжёлых тем в отношениях Польши и Украины. Для польской стороны вопрос Волыни и отношения к лидерам украинского националистического движения времён войны остаётся принципиальным и регулярно возвращается в публичную повестку.

Волынская резня — трагические события 1942–1943 годов на территории Западной Украины, в ходе которых от рук боевиков Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* погибли десятки тысяч этнических поляков. Парламент Польши в 2016 году признал эти события геноцидом.

* Запрещенная в России экстремистская организация