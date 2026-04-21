21 апреля, 09:55

«Не способствуют стабильности»: В Кремле оценили совместные учения Франции и Польши

Песков: Учения Франции и Польши ведут к нуклеаризации Европы

Обложка © Life.ru.

Возможное проведение франко-польских военных манёвров демонстрирует стремление Европы к милитаризации и распространению ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сперва нужно разобраться в деталях: о каком вооружении идёт речь и на территории каких стран будут проходить учения. При этом он подчеркнул, что сама идея таких действий не добавляет стабильности на континенте.

«Безусловно, это лишний раз показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации», — сказал официальный представитель главы государства, отвечая на вопрос журналистов о совместных учениях с применением ядерного заряда.

В Кремле считают, что подобные шаги делают обстановку в регионе менее предсказуемой. Ранее сообщалось, что Париж и Варшава обсуждают возможность отработки сценариев с использованием стратегических вооружений.

«От полигонов до операционных»: Европа переводит больницы на военное положение и муштрует украинцев
Александр Юнашев
