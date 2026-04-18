Европа балансирует на грани пропасти и сама создаёт себе проблемы: на польских полигонах Евросоюз учит украинских боевиков реальным боевым действиям против России, а Франция переводит больницы на военное положение, готовясь к массовому потоку раненых в грядущем глобальном конфликте.

На польских полигонах под руководством международного Объединённого командования по подготовке кадров (CAT-C) сотни солдат ВСУ осваивают навыки в условиях, максимально приближённых к фронту. Теория уходит на второй план, уступая место жёсткой практике — от индивидуальной стрельбы до командных манёвров.

Миссия ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на официальном сайте Союза подчёркивает, что учения нацелены на усиление потенциала киевского режима, включая защиту «территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ». Эта формулировка, по сути, бросает вызов Москве, подразумевая претензии на новые регионы, присоединённые по итогам референдумов, констатирует «Царьград».

Уже 24 государства-члена ЕС предоставили инструкторов, модули и оборудование — как летальное, так и нелетальное, финансируемое из Европейского фонда мира. Боевики, по заверениям западных СМИ, возвращаются на передовую не только с «улучшенными техническими навыками», но и с «повышенной моральной стойкостью».

Однако Польша — лишь вершина айсберга. Британская The Sun, ссылаясь на французские СМИ, раскрывает ещё более тревожные планы: французское министерство здравоохранения распорядилось подготовить больницы к «крупному сражению» к марту 2026 года. Руководителям предписано мобилизовать ресурсы для приёма тысяч раненых со всего континента.

По Европе уже распространяют руководства по выживанию: экономить еду, копить запасы, учиться прятаться от бомб. В Норвегии отрабатывают эвакуацию от «русских танков», а в Восточной Европе множатся бункеры и баррикады.

При этом Москва неоднократно заявляла, что в её планы не входит нападение на сторонние государства, если они, конечно же, не атакуют первыми территорию России. Европейские же вопли о так называемой «русской угрозе» — это лишь пустой звон и попытка дискредитировать Россию, которая не выходит за рамки несговорчивой Украины.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал провокацией обвинения в несерьёзном отношении России к мирным переговорам. Сенатор подчеркнул, что Москва неоднократно выдвигала собственные предложения по урегулированию конфликта с Украиной.