Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев сделал Западу серьёзное предупреждение. Политик назвал места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов.

«Спите спокойно, европейские партнёры. Это довольно серьёзное предупреждение от Медведева. <...> Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь», — заявил журналист. Он подчеркнул, что речь идёт не просто об объектах производства дронов, а о реальной опасности ударов, которая станет катастрофой для Европы.

Христофору добавил, что если Франция, Италия и другие страны не прекратят поставки беспилотников, то им придётся остановиться уже после ракетных ударов по соответствующим целям. Ранее Минобороны РФ опубликовало данные о предприятиях, производящих БПЛА для Украины на территории восьми европейских стран, а Медведев назвал этот перечень реестром потенциальных законных целей.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что западным странам пора прислушаться к предупреждению Минобороны России о передаче Киеву беспилотников. Простые жители стран ЕС должны наконец понять: их собственные лидеры играют с безопасностью всего континента. По его словам, у руля во многих европейских государствах встали реваншисты, которые цинично издеваются над своими гражданами.