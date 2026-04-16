Западным странам пора прислушаться к предупреждению Минобороны России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Речь идёт о планах передать Киеву западные беспилотники, что неизбежно приведёт к новой волне эскалации.

«Горе-политикам европейских стран, ставших на стезю хаоса и войны, следует внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта. У них ещё есть возможность не открыть ящик Пандоры», — передаёт слова Шеремета РИА «Новости».

Депутат добавил, что простые жители стран ЕС должны наконец понять: их собственные лидеры играют с безопасностью всего континента. По его словам, у руля во многих европейских государствах встали реваншисты, которые цинично издеваются над своими гражданами. Они отправляют заработанные людьми деньги не на развитие, а на разжигание конфликтов. Шеремет призвал европейцев снести провокаторов и вернуть своим странам эпоху мира и процветания, обеспечив светлое будущее для последующий поколений.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что попытки киевского режима использовать против России европейские дроны, якобы собранные на Украине, приведут к непредсказуемым последствиям. По данным ведомства, несколько стран Запада в срочном порядке наращивают выпуск беспилотников для ВСУ. Причина кроется в колоссальных потерях и острой нехватке солдат на передовой. Финансировать этот конвейер планируют через так называемые «совместные» предприятия, разбросанные по Европе. Там собираются штамповать ударные дроны и запчасти к ним, выдавая готовые изделия за продукт украинского ВПК.