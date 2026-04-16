Публикация в прессе схем расположения европейских филиалов украинских предприятий-изготовителей беспилотников превратилась в прямую угрозу для Соединённого Королевства. Такую точку зрения обнародовало издание Daily Express.

В материале таблоид истолковал появление этих карт в открытом доступе как сигнал о том, что Россия якобы выступила с намерением нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке.

Помимо этого, Daily Express в отдельной статье опубликовал перечень относительно безопасных мест на территории Великобритании, которые удалены от военных полигонов, флотских баз и крупных городов.

Напомним, ранее стало известно, что российское военное ведомство рассекретило детали — вплоть до названий и точных адресов этих предприятий. В зоне риска — не только Польша или Прибалтика: под ударом разоблачений оказались Германия, Италия, Испания, Чехия, Дания, Турция, Израиль и даже Великобритания.