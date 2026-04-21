21 апреля, 11:13

Медведев закончил пост о военной мощи Европы фразой bóbr kurwa!

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал разгромную статью об обороноспособности Европы и закончил её мемной фразой bobr kurwa! («Бобр курва»). Материал опубликован в его телеграм-канале.

В тексте Медведев указывает, что европейские страны разгоняют тему войны, а Франция и Польша выступают передовиками милитаристской русофобии. Также он подчёркивает, что Европа не интересна Вашингтону, как союзник из-за обрушивающихся экономик и бесконтрольной миграции. А ещё он порекомендовал главам ЕС оценить свои военные возможности без оглядки на ВС Штатов.

«Voilà (вот так! — Прим. Life.ru), bóbr kurwa!»резюмировал Медведев свою мысль.

«Надоедливый родственник»: Медведев призвал Европу не надеяться на помощь США в возможном конфликте с РФ

Ранее китайские аналитики признали, что Дмитрий Медведев вызвал широкий резонанс своим обращением к Европе, в котором он предупредил о возможности российских ракетных ударов по европейским странам, на территории которых расположены украинские предприятия по производству беспилотников. В Поднебесной не исключают, что такие риски ударят по моральному духу многих стран Запада.

Юрий Лысенко
