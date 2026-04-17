Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев вызвал широкий резонанс своим обращением к Европе, пишет китайское издание Sohu. На днях он заявил, что европейские страны, на территории которых расположены украинские предприятия по производству беспилотников, находятся под угрозой российских ракетных ударов.

«Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением Дмитрия Медведева. Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет», — сказано в материале.

По мнению журналистов Sohu, подобные заявления могут негативно сказаться на моральном духе западных стран, побуждая их к более осмотрительным действиям в отношении России.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что западным странам пора прислушаться к предупреждению Минобороны России о передаче Киеву беспилотников. Простые жители стран ЕС должны наконец понять: их собственные лидеры играют с безопасностью всего континента. По его словам, у руля во многих европейских государствах встали реваншисты, которые цинично издеваются над своими гражданами.