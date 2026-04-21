21 апреля, 10:58

«Надоедливый родственник»: Медведев призвал Европу не надеяться на помощь США в возможном конфликте с РФ

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность применения 5-й статьи Вашингтонского договора. По его мнению, США не станут активно вмешиваться в гипотетическую схватку европейцев с Россией.

Поводом для такого вывода стали действия «безумных европейских лидеров». Франция и Польша, которых политик назвал передовиками милитаристской русофобии, начали готовить совместные ядерные учения. К тому же выпуск беспилотников для Киева на территории ряда стран ЕС лишь накалили обстановку на континенте.

«Вашингтону действительно не нужна Европа – и её совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина», — заявил Медведев в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что как союзник Европа — «ноль». Экономики стран сообщества проседают, миграция вышла из-под контроля, а у США полно внутренних проблем. Масштабный конфликт с нашей страной — последнее, что нужно нынешнему хозяину Белого дома.

Медведев пожелал спокойного сна «европейским партнёрам» после публикации МО РФ списка производства БПЛА для Украины

В связи с этим зампред Совбеза посоветовал европейцам трезво оценить свои силы без оглядки на возможности Америки. Он призвал вспомнить события американо-иранского противостояния, проверить защиту своих военных производств и пересчитать арсеналы, включая ядерную составляющую.

Никита Никонов
