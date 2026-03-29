Останки Бандеры захотели перезахоронить на Украине

На Украине зреет идея перезахоронить Степана Бандеру. «Страна.ua» пишет, что решение о создании пантеона для знаковых украинских фигур было принято на совещании под руководством главы офиса Зеленского Кирилла Буланова*. Этот пантеон, как сообщается, мыслится как «пространство национальной памяти», куда планируется перенести останки выдающихся украинцев, чьи захоронения сейчас находятся за пределами страны.

Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что украинские дипломаты выявили 98 мест захоронений за рубежом, которые могут быть использованы для перезахоронения. Точные имена лиц, чьи останки планируется переместить, не называются. Однако известно, что видные деятели ОУН**, такие как Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец, покоятся за пределами Украины. Могила Бандеры находится в Мюнхене, Мельника – в Люксембурге (Клерво), а Коновальца – в Роттердаме.

Степан Бандера, возглавлявший ОУН**, был одним из ключевых организаторов УПА**. В период Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, участвуя в создании подразделений СС. Деятельность сторонников Бандеры на западе Украины связывают с террористическими актами.

Ранее во Львове состоялось традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры. На опубликованных видео заметны десятки участников акции, которые движутся по улицам города с зажжёнными факелами в руках.

