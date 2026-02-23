Нацбанк Украины добавил лозунг пособников Гитлера из ОУН-УПА* на банкноты

С 25 февраля Национальный банк Украины начнёт выпуск банкнот номиналом 200 гривен с новым элементом. На купюры добавят лозунг националистов «Слава Украине! Героям слава!»*.

Купюра 200 гривен с лозунгом украинских националистов ОУН-УПА**. Фото © НБУ

Данный лозунг использовали в боевом крыле Организации украинских националистов (ОУН**) — Украинской повстанческой армии (УПА**). Её целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** была сформирована в октябре 1942 года и сотрудничала с гитлеровцами.

Ранее во Львове прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры — одного из лидеров украинских националистов. На опубликованных видео заметны десятки участников акции, которые движутся по улицам города с зажжёнными факелами в руках.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.