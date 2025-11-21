Украинский военнопленный Мирослав Пипаш, служивший в полку «Азов»*, рассказал о своих татуировках: на его теле есть изображения герба экстремистской организации и портрет Романа Шухевича — лидера ОУН-УПА. Об этом сообщает телеграм-канал «FRONTовые Zаметки».

При этом сам боец заявил, что выступает против нацистской идеологии: «Я нацистскую идеологию никогда не поддерживал, и пропеллеры [SS — Прим. Life.ru.] никогда бы не наколол, так как я против нацистской идеологии».

Пленный азовец* отрицает, что он нацист. Обложка © Telegram / FRONTовые Zаметки

Свои наколки он объяснил тем, что они «армейские». Иными словами, командующие ВСУ не спрашивают тех, кому приходится им подчиняться об их взглядах на жизнь и желаниях.

Пипаш также добавил, что его дед был фронтовиком и защищал Советский Союз от немецких фашистов. Примечательно, что пенсионер видел татуировки, которые сделал его внук.

