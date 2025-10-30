«Белый вождь» и его палачи. Самые лютые азовцы Украины, ставшие целью для российских спецслужб Оглавление Отец-основатель «Азова» и его жертвы Палач из СБУ: охота на «российские элементы» Пытки как пиар: история Дмитрия Кухарчука Главный палач «Кракена» и его жертвы Life.ru рассказывает о самых жестоких представителях бригады «Азов»*, которые прославились преступлениями против гражданских и пленных. Наши силовики давно охотятся за ними: многие из них уже ликвидированы, другие остаются законными целями. О ком идёт речь? 29 октября, 21:20 Палачи из СБУ и «Азова»*, которые творят зверства с улыбкой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Getty Images / STR / NurPhoto, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) /Вячеслав Шевчук, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Дмитрий Кухарчук

Отец-основатель «Азова» и его жертвы

— Надо создать вместо кучи разрозненных индивидуумов, механически объединённых названием «украинцы», национальное сверхобщество, — городит 46-летний Андрей Билецкий**, отец-основатель экстремистской военизированной организации «Азов»*.

Основам расизма его обучили на истфаке Харьковского университета. Дипломную он посвятил Украинской повстанческой армии*, устроившей Волынскую резню. После выпуска из вуза он, назвав себя «белым вождём», создал движение «Патриот Украины» с ультраправой идеологией и неонацистской эмблемой. Украинские власти ему благоволили.

До Евромайдана Билецкий** с подручными запугивал сочувствующих России харьковчан и сопровождал рейдерские захваты. В итоге его посадили. Но в 2014 году отпустили, признали героем, избрали в Раду и поручили создать печально известный «Азов»*. 9 мая того же года только что вылупившиеся азовцы* во главе с Билецким** расстреляли в Мариуполе пророссийских демонстрантов и поддержавших их милиционеров — погибло два десятка человек.

По ходу СВО Билецкий** стал командиром 3-го армейского корпуса — так нейтрально теперь называется «Азов»*. Судя по его фантастическим байкам, сам он ни разу не участвовал в боях. Его хлеб — это дешёвый пиар и карательные операции. Например, именно он руководил зачисткой Херсона от «российских элементов» после того, как наши войска покинули город.

Командир «Азова»* — Билецкий**. Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Палач из СБУ: охота на «российские элементы»

— Члены движения «Патриоты — За жизнь» — это позор. Их тут группа была дюжина человек. Ждали Русского мира. Они расстреляны под Киевом без суда и следствия, были казнены. И так будет с каждым! — грозился в начале СВО офицер СБУ, 54-летний Вячеслав Шевчук. Он не скрывал, что работал в связке с азовцами*.

Украинский каратель лишь жалел, что нельзя выложить фотодоказательства казни, мол, соцсети забанят. Но всех желающих посмотреть снимки убитых он позвал в свой закрытый телеграм-канал. Отдельное приглашение было адресовано матерям и жёнам казнённых. «Может быть, узнают тела», — глумился Шевчук. «Все русские — моральные уроды», — проклинал он. В его канале было много ужасов, в том числе кадры, как некто в маске и с голосом Шевчука мучает военнопленных. Сейчас все каналы урода удалены. Сам он залёг на дно. Вероятно, эсбэушник продолжает заниматься «фильтрацией» неправильных украинцев и курировать карателей-азовцев*.

Вячеслав Шевчук родился на Луганщине и учился в Калининградском институте ФСБ. Из-за взятия нашими войсками Северодонецка он лишился бизнеса — у него там имелись в собственности рынок и парковка.

Офицер СБУ, 54-летний Вячеслав Шевчук. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Вячеслав Шевчук

Пытки как пиар: история Дмитрия Кухарчука

35-летнего Дмитрия Слипа Кухарчука называют лицом «Азова»*: именно он на Украине смотрит со всех уличных билбордов, рекламирующих службу в этой экстремистской организации. Как-то Кухарчук признался, что возглавляемый им батальон был призван «мотивировать» обычных вэсэушников в Запорожской области, то есть по сути исполнить роль заградотряда.

Кухарчук — типичный пример украинского неонациста: бывший футбольный ультрас, русофоб и садист. Он публиковал видео, как лично измывается над двумя танкистами из Донецка. Бедолаги были связаны и избиты, а их лица изуродованы.

— Сегодня взяли в плен мразей из подбитого нами танка. Москва будет гореть, как и весь Русский мир, — так Кухарчук подписал этот пост.

Его соцсети переполнены подобным контентом. Он обращается с военнопленными как с животными. Отдельное удовольствие ему доставляет делать селфи на фоне их мучений.

С ранних лет Кухарчук дрался в жестоких «стрелках» футбольных фанатов, будучи главарём ультрас клуба «Днепр». Сохранилось видео, где он заводит толпу на стадионе, выкрикивая нацистские лозунги и кидая зиги. Во время Евромайдана Кухарчук избивал «ватников» в Киеве. После вступил в «Азов»*, чтобы участвовать в карательных операциях в Донбассе. Сейчас этот подонок пытается выглядеть респектабельно — ибо метит в политики.

Бывший футбольный ультрас Кухарчук — сейчас видный боевик «Азова»*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Дмитрий Кухарчук

Главный палач «Кракена» и его жертвы

До сих пор хорохорятся два неонациста, организовавшие в начале СВО массовые пытки российских солдат на молокоферме в селе Малая Рогань. Речь о лидерах харьковского спецподразделения «Кракен»* (ранее входил в «Азов»*): 29-летнем Константине Немичеве и 31-летнем Сергее Величко. МВД России признало их самыми опасными разыскиваемыми преступниками. Впрочем, последующие события показали, что Немичев и Величко — понторезы, недовояки и трусы. Недавно они позорно бежали с поля боя вблизи Волчанска.

На деле им, да и вообще всем азовцам* очень далеко до бывшего беркутовца — 50-летнего Андрея Янголенко. Это настоящий монстр, помешанный на оккультизме. Впоследствии оказалось, что именно Янголенко отдавал приказы пытать и казнить в Малой Рогани. Возможно, он стоит и за многими другими преступлениями «Азова»*. Но Янголенко объективно слишком страшен, чтобы его пиарить. Например, он называет себя поэтом и сочиняет музыку. Однако все свои клипы он снимает прямо в зоне боевых действий. Один из последних клипов был посвящён его умершей от ковида жене. На кадрах царила отнюдь не романтика — там мучали военнопленных, а сам Янголенко расчехлял нож и пел.

Иногда в Янголенко словно вселяется бес. Он бьётся в конвульсиях, проклинает русских и кидает воинственные кличи. Словно хористы, ему подпевают подчинённые каратели.

Андрей Янголенко родом из харьковского села Липковатовка. Евромайдан встретил в качестве беркутовца, но предал своих и переметнулся на сторону неонацистов. Был доверенным лицом Арсена Авакова**, получил назначение комбатом в подразделение «Слобожанщина».

Бывший сотрудник «Беркута» Андрей Янголенко помешан на оккультизме и проклятиях. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Андрiй Та Iнна Янголенко

* Запрещённая в России экстремистская организация. ** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Пётр Егоров