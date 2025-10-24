Бугай с крестом на лбу: Как российский скинхед Коловрат стал защитником палачей «Азова» Оглавление Облили бензином и похитили Свастика на лбу и нож в руках Путь предателя: из Сыктывкара в каратели Ценный актив Запада В Тернополе судят азовцев*, которые под видом мобилизации похищали и пытали людей, вымогая деньги. На защиту стал их командир Коловрат Кожемякин, уроженец Сыктывкара, в прошлом известный скинхед. Что о нём известно? 23 октября, 21:20 Российский скинхед Кожемякин заступается за боевиков «Азова»*. Коллаж © Life.ru Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivhistorymuseum

Облили бензином и похитили

— Применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Избили, раздели, облили бензином и заставили бежать перед автомобилем. Удерживали три дня в бесчеловечных условиях, — волосы дыбом от уголовного дела, которое сейчас на Украине рассматривает Тернопольский суд.

На скамье подсудимых восемь штурмовиков «Азова»*. На днях их отправили в СИЗО без права внесения залога по обвинению в похищениях, пытках и вымогательстве. Под видом мобилизации они хватали на улице случайных парней, чтобы потребовать финансовое вознаграждение за освобождение. В качестве главного аргумента азовцы* использовали специально оборудованные в пригороде пыточные подвалы. Сколько всего жертв и все ли живы, неизвестно. Есть данные, что один пленник заплатил мучителям 50 тысяч гривен, а другой отдал старенький автомобиль KIA.

Все обвиняемые азовцы* пару месяцев назад были официально привлечены Тернопольским ТЦК к совместной работе по мобилизации граждан. «Участие военнослужащих помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности», — заявили тогда в местном ТЦК.

Самое интересное, кто пришёл на суд защищать азовцев*, — это 41-летний Коловрат Кожемякин с выбитой на лбу свастикой. Представившись командиром одного из подразделений «Азова»*, он предложил отпустить обвиняемых на службу, мол, «за них поручились офицеры» и так «больше пользы».

Коловрат Кожемякин был известен в среде скинхедов. Фото © Telegram

Коловрат Кожемякин родился и провёл три четверти жизни в России, спецслужбы Республики Коми отлично знают его. Такой человек легко бы смог оборудовать пыточный подвал.

Свастика на лбу и нож в руках

Летом 2005 года весь Сыктывкар обсуждал малолетних отморозков, которые средь бела дня толпой избили и порезали гражданина Азербайджана. Бедолаге нанесли несколько ножевых ранений в грудь и отрезали два пальца, каким-то чудом он выжил.

Нападавших быстро вычислили. Их возглавлял двадцатилетний местный житель Алексей Кожемякин, ранее уже судимый за хулиганство. Именно он орудовал ножом. На суде Кожемякин вел себя вызывающе. Гордился, что является убеждённым скинхедом и язычником, а также ненавидит неславян. Ему дали семь лет в колонии общего режима, однако неволя его не перевоспитала. Вышло напротив.

Кожемякин на зоне: в свердловском ФКУ ИК-2. Фото © VK / lexakolovrat

Как любой именитый скинхед, Алексей Кожемякин написал на зоне свой вариант нацистского манифеста. Таланта хватило на рассказ с садистскими подробностями мучений лиц других национальностей. Банда Кожемякина, пока он сидел, о нём не забывала. Был создан его «героический» профиль в соцсетях, ему приносили передачки и собирали донаты, выкладывали свежие фото с ним. Судя по некоторым снимкам, в тюрьме он мог найти единомышленников.

Когда Кожемякин вышел из тюрьмы, он первым делом нарисовал свастику и написал гадости на сыктывкарской синагоге. Суды низших инстанций его оправдали. Далее Кожемякин сменил в загсе имя с Алексея на Коловрата. Потом, связавшись с печально известным Тесаком Марцинкевичем, получил разрешение на создание сыктывкарской ячейки экстремистского движения «Оккупай-педофиляй»*. В Сети есть кадры, как Коловрат Кожемякин мучает пойманных на живца извращенцев, со знанием дела и с видимым удовольствием, используя, например, вантуз.

Коловрат Кожемякин мучает своих жертв. Фото © Telegram / Рыбарь

В итоге всё закончилось массовой дракой и новой поножовщиной. Кожемякина поймали и отправили в СИЗО, но, так как заявления от пострадавших не поступило, вскоре отпустили.

Новая метаморфоза Коловрата Кожемякина произошла по ходу Евромайдана. Он осудил возвращение Крыма, но горячо поддержал неонацистский переворот в Киеве и карательные операции в Донбассе. До осени 2014 года Кожемякин ещё оставался в России — устраивал пробандеровские митинги и провоцировал стычки, а в ноябре сбежал на Украину, где был принят с распростёртыми объятиями.

— В России на меня объявили охоту, как на противника братоубийственной войны на Украине, — заявлял он на радость украинским СМИ.

Коловрату предложили вступить хоть в «Правый сектор»*, хоть в «Айдар»*, хоть в УНСО*, но он выбрал «Азов»*. В январе 2015-го его увидели дающим присягу на Михайловской площади в Киеве, после чего он отправился карателем в зону донбасских боевых действий.

На родину Кожемякин возвратился лишь раз. Это было уже после начала спецоперации, в 2023 году, когда он с боевиками РДК* устроил карательные рейды по брянским сёлам Любечаны и Сушаны. Напомним, тогда были расстреляны гражданские машины, погибло несколько мирных россиян и сильно пострадал 11-летний ребёнок.

Сейчас против Кожемякина в России возбуждено шесть уголовных дел за госизмену, участие в деятельности террористической организации, наёмничество, возбуждение ненависти, вандализм и посягательство на жизнь сотрудника полиции. Ему грозит пожизненный срок.

Ценный актив Запада

Если приглядеться, Коловрат Кожемякин уже давно не тот безбашенный скинхед, что был прежде. Он обрюзг и растолстел. Показательный факт: сразу после рисковой вылазки в Брянскую область лоснящийся Кожемякин торжественно открыл выставку про азовцев* в музее Киева. Оба этих события для него — явно из разряда пиара. Кожемякин — слишком ценный актив для Украины и её западных кураторов, чтобы им рисковать.

Кожемякин открыл выставку, посвященную «Азову»*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivhistorymuseum

Сейчас это уже подзабыли, но в марте 2022 года западная пресса на полном серьёзе разгоняла историю о том, как Коловрат Кожемякин виртуозно провёл сверхсекретную операцию, … незаметно доставив на вертолёте провизию азовцам* в осаждённый завод «Азовсталь» под носом у русских.

В западной прессе он всплывает регулярно. Последний раз призвал украинцев стать единым целым. На американских форумах выражают мнение, что Кожемякин может быть агентом ФБР. В России у него остаются престарелые родители, а также брат, работающий водителем и увлекающийся язычеством.

*Запрещённая в России террористическая организация

Авторы Пётр Егоров