Киев пытается сформировать собственный пантеон из фигур, связанных с нацистским движением. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» историк, глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев.

Григорьев заявил, что современная украинская политика, по его мнению, продолжает линию структур, сотрудничавших с нацистами после Второй мировой войны. Он отметил, что националистические организации ещё до Великой Отечественной войны открыто симпатизировали фашистской идеологии, считая себя частью общеевропейского движения.

«Есть абсолютные факты. Участие в массовых убийствах гражданского населения, женщин, детей, русских, поляков, евреев – это всё известно. Борцы за независимость, которых так сейчас называют на Украине — это массовые убийцы, пособники нацистов», — указал он.

