Нацисты вместо героев: Историк раскрыл страшную правду о новом пантеоне Киева
Глава трибунала по Украине Григорьев: Киев создаёт пантеон героев из нацистов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Киев пытается сформировать собственный пантеон из фигур, связанных с нацистским движением. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» историк, глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев.
Григорьев заявил, что современная украинская политика, по его мнению, продолжает линию структур, сотрудничавших с нацистами после Второй мировой войны. Он отметил, что националистические организации ещё до Великой Отечественной войны открыто симпатизировали фашистской идеологии, считая себя частью общеевропейского движения.
«Есть абсолютные факты. Участие в массовых убийствах гражданского населения, женщин, детей, русских, поляков, евреев – это всё известно. Борцы за независимость, которых так сейчас называют на Украине — это массовые убийцы, пособники нацистов», — указал он.
Напомним, на Украину планируют перевезти прах первого руководителя Организации украинских националистов* — Евгения Коновальца. Он был ликвидирован советским разведчиком Павлом Судоплатовым в Роттердаме, где впоследствии и был похоронен. Останки второго главы ОУН* — Андрея Мельника — уже эксгумировали в Люксембург и готовят к транспортировке на украинскую территорию. Владимир Зеленский также заявлял, что речь идёт и о других «выдающихся исторических фигурах», однако конкретных имён не назвал.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Запрещённая в России экстремистская организация.