Мединский: Киевский режим действует как нацисты — бьёт прицельно по детям

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал атаку на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. По его словам, в результате удара пострадало одно из старейших учебных заведений Донбасса, которое готовило воспитателей детских садов и учителей начальных классов.

«По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную. Других аналогий не припомню», — сказал помощник президента.

Мединский отметил, что объект имеет долгую историю и был важной частью образовательной системы региона.

Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.