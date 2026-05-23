Мединский: Киевский режим действует как нацисты — бьёт прицельно по детям
Обложка © Луганский информационный центр
Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал атаку на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. По его словам, в результате удара пострадало одно из старейших учебных заведений Донбасса, которое готовило воспитателей детских садов и учителей начальных классов.
«По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную. Других аналогий не припомню», — сказал помощник президента.
Мединский отметил, что объект имеет долгую историю и был важной частью образовательной системы региона.
Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.
