На Украину вернут прах националиста, убитого Судоплатовым

19 мая, 18:15

Зеленский заявил о планах вернуть на Украину прах националиста Коновальца

Евгений Коновальц. Обложка © Wikipedia

На Украину хотят перевезти прах первого главы Организации украинских националистов* Евгения Коновальца. Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Зеленский также заявил, что речь идёт и о других «сильных исторических личностях», однако их фамилии он не назвал. Подробности возможных церемоний и сроки перезахоронения пока не раскрываются.

Евгений Коновалец был офицером армии Австро-Венгрии. После российского плена сформировал отряд сечевых стрельцов и воевал на стороне украинских националистов в 1918–1919 годах, а в 1929-м возглавил ОУН*.

В 1938 году Коновалец был убит советским разведчиком Павлом Судоплатовым в Роттердаме. Там же он и был похоронен.

Останки Бандеры захотели перезахоронить на Украине
Ранее стало известно о подготовке к перезахоронению останков второго главы ОУН* Андрея Мельника. По словам первого замглавы Госкомтелерадио и действующего председателя организации Богдана Червака, тело уже эксгумировали в Люксембурге и готовят к отправке на Украину.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Полина Никифорова
