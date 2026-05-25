Украина готовит новое громкое перезахоронение деятеля ОУН*
На Украине готовят перезахоронение создателя ОУН* Евгения Коновальца
Обложка © DALL-E / Life.ru
Украина готовит перезахоронение создателя и главы ОУН* Евгения Коновальца. Об этом заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. По её словам, сейчас украинская сторона уже получила разрешение на перезахоронение.
Коновалец похоронен в Роттердаме.
«Следующим будет Евгений Коновалец, он похоронен в Роттердаме. У нас уже есть разрешение, мы готовимся и совершим чин перезахоронения в ближайшее время», — сказала Верещук.
На Украине в последние годы усилилась практика возвращения и перезахоронения фигур, связанных с украинским националистическим движением XX века. В Киеве это подают как восстановление исторической памяти и возвращение символических персоналий на родину. Ранее в стране уже захоронили прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его жены. В России ОУН признана экстремистской организацией и запрещена. Поэтому такие перезахоронения воспринимаются как демонстративная героизация деятелей, связанных с радикальным украинским национализмом.
* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.