29 мая, 08:45

Польский МИД поднимет в Киеве вопрос о героизации УПА* на Украине

Польша намерена поднять вопрос о героизации ОУН-УПА* на Украине на переговорах с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.

«Мы однозначно негативно оцениваем присвоение украинскому подразделению имени «героев УПА*». Это решение ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами», — написал Вевюр в соцсети Х.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киевской области с почестями перезахоронили останки второго лидера ОУН* Андрея Мельника. Он и его соратники сотрудничали с нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также боролись за власть со Степаном Бандерой. В Кремле уже осудили создание на Украине пантеона нацистов, Израиль также был в ужасе от таких акций, назвав это игнорированием исторической правды.

* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Александра Вишнякова
