Польский МИД поднимет в Киеве вопрос о героизации УПА* на Украине

Польша намерена поднять вопрос о героизации ОУН-УПА* на Украине на переговорах с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.

«Мы однозначно негативно оцениваем присвоение украинскому подразделению имени «героев УПА*». Это решение ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами», — написал Вевюр в соцсети Х.

* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

