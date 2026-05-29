28 мая, 21:34

Валенса отказался поддерживать Зеленского и снял с груди флаг Украины

Экс-президент Польши Лех Валенса объявил, что больше не поддерживает главаря киевского режима Владимира Зеленского. Поводом стала церемония перезахоронения одного из руководителей ОУН* Андрея Мельника. Об этом политик заявил в своих соцсетях.

Валенса написал, что прославление деятелей УПА* «ранило» его и соотечественников. В связи с этим, как утверждается, политик снял значок с украинским флагом, который он носил в знак солидарности.

МИД России вызвал посла Люксембурга из-за эксгумации праха нациста Мельника

Ранее из-за церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника евродепутат от Словакии Любош Блага резко раскритиковал Владимира Зеленского. Он заявил, что участие главаря киевского режима в такой церемонии стало «открытым признанием в фашизме». Блага также написал, что «они фашисты и уже этого не скрывают». По словам политика, хорошо известно, что делали бандеровцы, а их последователи, как он считает, сейчас находятся у власти на Украине.

* Запрещённые в России экстремистские организации.

Тимур Хингеев
