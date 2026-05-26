Евродепутат обвинил Зеленского в фашизме из-за посмертных почестей пособникам Гитлера
Депутат Европарламента Любош Блага: Зеленский открыто признался в фашизме
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага резко раскритиковал Владимира Зеленского из-за церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. В своём телеграм-канале евродепутат заявил, что участие главы киевского режима в такой церемонии, по его мнению, стало «открытым признанием в фашизме».
Блага также написал, что «они фашисты и уже этого не скрывают». По словам политика, хорошо известно, что делали бандеровцы, а их последователи, как он считает, сейчас находятся у власти на Украине.
Останки Мельника ранее захоронили на территории Национального военного мемориального кладбища Украины. На церемонии присутствовал Владимир Зеленский. А позже стало известно, что Украина готовит перезахоронение создателя и главы ОУН* Евгения Коновальца. МИД Израиля выразил резкую оценку случившемуся, призвав не игнорировать историческую правду и память о жертвах, погибших от рук нацистов и их пособников. Ещё более резкий комментарий прозвучал от Дмитрия Медведева.
* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории России