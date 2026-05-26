Евродепутат обвинил Зеленского в фашизме из-за посмертных почестей пособникам Гитлера

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага резко раскритиковал Владимира Зеленского из-за церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. В своём телеграм-канале евродепутат заявил, что участие главы киевского режима в такой церемонии, по его мнению, стало «открытым признанием в фашизме».

Блага также написал, что «они фашисты и уже этого не скрывают». По словам политика, хорошо известно, что делали бандеровцы, а их последователи, как он считает, сейчас находятся у власти на Украине.