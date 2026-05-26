Медведев припомнил Зеленскому деда-фронтовика после перезахоронения Мельника

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко прокомментировал перезахоронение останков главы ОУН* Андрея Мельника на Украине. Своё заявление он опубликовал в канале в «Максе».

Медведев связал прозошедшее с памятью о Великой Отечественной войне и заявил, что Владимиру Зеленскому после такого решения стоит «бояться духа своего деда-фронтовика».

«Вообще говоря, не до конца понятно, что должно было случиться с хилыми мозгами руководителей так называемой украины, деды которых защищали нашу тогда общую страну от фашистов и всей душой ненавидели бандеровцев, чтобы склонять колени в ходе перезахоронения нацистских ублюдков», — написал он.

В следующем фрагменте Медведев ещё жёстче обратился к Зеленскому, упомянув его происхождение и возможную реакцию украинцев на потерю территорий.

«Эй, урод в зелёном, не страшно, что твой дед ночью придёт за тобой и задушит костлявой рукой?» — заявил зампред Совбеза.

Он также сравнил ситуацию с Германией, отметив, что даже там не устраивают государственную сакрализацию нацистских деятелей. По словам Медведева, у киевских властей теперь есть возможность «отличиться».

Медведев напомнил, что Израиль назвал эту церемонию недопустимой с точки зрения исторической памяти, но при этом задал вопрос о военной поддержке Киева. «Или это бизнес на крови as usual?» — написал он.

Останки Мельника ранее похоронили на территории Национального военного мемориального кладбища Украины. На церемонии присутствовал Владимир Зеленский. А позже стало известно, что Украина готовит перезахоронение создателя и главы ОУН* Евгения Коновальца.