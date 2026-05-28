«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской ОУН* Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине», — сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, люксембургские власти дали согласие на проведение мероприятия, которое было направлено на «героизацию гитлеровского приспешника и военного преступника». Дипломат отметила, что под видом возвращения «национальных героев» на Украину был перевезён прах этого лица. Российская сторона, по словам Захаровой, видит в этом пренебрежение к исторической памяти жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов. Она также подчеркнула, что это свидетельствует о неонацистском характере киевского режима, который поддерживается Западом, в том числе Люксембургом, и подтверждает правомерность решения о проведении специальной военной операции.