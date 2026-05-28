28 мая, 10:17

МИД России вызвал посла Люксембурга из-за эксгумации праха нациста Мельника

Обложка © Life.ru

МИД России вызвал посла Люксембурга в Москве Томаса Райзена для выражения решительного протеста. Причиной стало торжественное перезахоронение на Украине останков лидера запрещённой в РФ экстремистской ОУН* Андрея Мельника, эксгумированных в Люксембурге.

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской ОУН* Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине», — сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, люксембургские власти дали согласие на проведение мероприятия, которое было направлено на «героизацию гитлеровского приспешника и военного преступника». Дипломат отметила, что под видом возвращения «национальных героев» на Украину был перевезён прах этого лица. Российская сторона, по словам Захаровой, видит в этом пренебрежение к исторической памяти жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов. Она также подчеркнула, что это свидетельствует о неонацистском характере киевского режима, который поддерживается Западом, в том числе Люксембургом, и подтверждает правомерность решения о проведении специальной военной операции.

Медведев припомнил Зеленскому деда-фронтовика после перезахоронения Мельника

Останки Мельника ранее похоронили на территории Национального военного мемориального кладбища Украины. На церемонии присутствовал Владимир Зеленский. А позже стало известно, что Украина готовит перезахоронение создателя и главы ОУН* Евгения Коновальца.

* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

Наталья Демьянова
