Если бы на Украине победили нацистские коллаборационисты из ОУН*, дед Владимира Зеленского был бы не героем войны, а погиб в газовой камере. Такое заявление в своём Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пока некрофилы из Киева откапывали в Люксембурге своего предшественника – нациста и коллаборациониста Андрея Мельника – и везли его с помпой на Украину, в Варшаве выразительно молчали. Труп украинского фашиста приветствовал на Национальном военном мемориальном кладбище этнический еврей Зеленский, а МИД Израиля осудил эту трупную акцию», — написала она.

Захарова подчеркнула, что по иронии судьбы сам Мельник был не просто сторонником, а непосредственным организатором Холокоста. Это под его началом украинские нацисты хладнокровно расстреливали людей в Бабьем Яру и сгоняли детей к айнзатц-группам СС. Если бы его движение победило, Зеленский элементарно не появился бы на свет.

Дипломат напомнила, что на перезахоронении костей нациста бывший комик не остановился. Он двинулся дальше, присвоив одному из подразделений Сил специальных операций гордое имя «Героев УПА*». Ответ Варшавы не заставил себя ждать: польский президент Кароль Навроцкий тут же инициировал процедуру лишения Зеленского высшего ордена Белого орла, а МИД пообещал поднять вопрос о героизации бандеровцев на предстоящих переговорах.

«P.S. Гуньке пусть не забудут место заготовить», — подытожила Захарова.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Европа продолжает упорно игнорировать героизацию нацизма в Киеве, но молниеносно «прозреет», как только Украина потерпит военное поражение. По его словам, Брюссель и сейчас прекрасно осознаёт, кого именно чествуют на Украине. Однако пока киевский режим нужен Западу как инструмент, ему позволено всё. Как только карта ляжет иначе, европейцы тут же вспомнят и про марши эсэсовцев, и про перезахоронения коллаборационистов.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.