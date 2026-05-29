«Запахнет жареным»: В Госдуме предрекли, когда Европа «откроет глаза» на нацизм Киева
Депутат Чепа: ЕС вспомнит о героизации нацистов в Киеве, когда Украина проиграет
Европа пока закрывает глаза на героизацию нацистских преступников киевским режимом, однако в Брюсселе об этом «вспомнят», когда Украина потерпит военное поражение. Такое мнение «Газете.ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Будем надеяться, что когда-то это произойдёт, но вряд ли это случится сейчас, когда Европа всячески подталкивает Киев к продолжению конфликта», — сказал парламентарий.
По его словам, в Евросоюзе «откроют глаза» на героизацию нацистских преступников только тогда, когда «Украина потерпит поражение и в Европе запахнет жареным». В этом случае у киевского режима начнутся «проблемы» с европейскими лидерами.
Напомним, что останки нацистского преступника Андрея Мельника с почестями перезахоронили на территории Национального военного мемориального кладбища Украины. Церемония прошла на самом высоком уровне — в ней принял участие Владимир Зеленский. Кстати, Израиль уже официально осудил действия Киева.
