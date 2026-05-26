Перезахоронение на Украине нацистского преступника Андрея Мельника являет собой стремление Украины переписать историю, заявил журналистам лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров. По его словам, воздание почестей пособникам Адольфа Гитлера на государственном уровне вызывает как минимум возмущение.

«Это воспринимается как попытка переписать историю. Историю, в которой мои деды и миллионы советских солдат ценой собственной крови освобождали Европу от фашизма и уничтожали коричневую чуму... Память о Победе должна объединять людей против фашизма», — сказал собеседник РИА «Новости».

По мнению активиста, происходящее сегодня на Украине — это про отсутствие совести, памяти и уважение у миллионам жертв нацистов. Трапиров подчеркнул, что гитлеровских прихвостней невозможно оправдать «борьбой за независимость» или политикой.

Напомним, останки Андрея Мельника с почестями перезахоронили на территории Национального военного мемориального кладбища Украины. Церемония прошла на самом высоком уровне — в ней принял участие Владимир Зеленский. Кстати, Израиль уже официально осудил действия Киева.