Считали Киев русским и не хотели там лежать: Бандеру с Мельником свозят в пантеон против их воли Оглавление Мощи палачей в храме Украины Украинцы не хотят мощей Как Бандера резал мельниковцев Запад не против мощей Власти Украины уже не скрывают отношение к нацистам. Там создают пантеон, куда со всей Европы свезут останки знаковых коллаборантов. Но вот парадокс: все эти «герои незалежности» вовсе не хотели быть захороненными в Киеве, а ещё люто враждовали между собой. 26 мая, 21:20 Зачем Зеленский свозит в одну яму тела нацистов, которые ненавидели друг друга. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza. © Wikipedia, © Gettyimages / Sean Gallup, © Wikipedia

Мощи палачей в храме Украины

В античности пантеон — это храм всех богов и династическое святилище августов. На современной Украине теперь тоже появится свой пантеон, но вместо богов и августов там будут мощи нацистских «героев». Соответствующее решение принято на Банковой в Киеве. Курируют инициативу МИД страны и лично глава режима Зеленский.

— Мы выявили за рубежом 98 захоронений знаковых для украинцев фигур, включая лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца, а также председателя УНР Симона Петлюру. Их останки решено перенести в Киев для перезахоронения. Пантеон будет располагаться в пригородном селе Мархалевка на территории Национального военного мемориального кладбища, — рапортовала замглавы МИД Марьяна Беца.

А 25 мая 2026 года в созданном пантеоне были перезахоронены первые «борцы за незалежность»: фюрер Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрей Мельник и его супруга София Федак-Мельник. Их останки репатриировали из Люксембурга с кладбища Клерво.

Сделали это вопреки воле Андрея Мельника. Нет ни одного документа, свидетельствующего о том, что он хотел бы, чтобы его эксгумировали после смерти и перевезли в Киев. Напротив, существует множество материалов, указывающих на то, что фюрер ОУН* вполне обжился в Люксембурге. Для сравнения, там он провёл почти 20 лет, а в Киеве не пробыл и пяти лет.

Это лишь начало. Банковая радостно сообщает, что уже есть договорённости по эксгумации Симона Петлюры (кладбище Монпарнас в Париже), Степана Бандеры (кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене) и Евгения Коновальца (кладбище Кросвейк в Роттердаме). И здесь ситуация аналогичная. Никто из них не оставлял завещания, что хочет быть перезахоронен в Киеве. Ещё одна деталь: Мельник, Бандера и Коновалец родились на территории Австро-Венгрии, которая прежде принадлежала Речи Посполитой. Для всех них Киев был русский город.

Банковая, конечно же, пытается не выглядеть глупо. Например, с Андреем Мельником киевские политтехнологи придумали такой трюк: они где-то нарыли его то ли реальных, то ли выдуманных потомков, чтобы те показушно порадовались на камеру перезахоронению.

Андрей Мельник и его жена обрели могилу в Киеве. Фото © suspilne

На торжестве по поводу захоронения Андрея Мельника присутствовала вся политическая элита Украины: президент Владимир Зеленский, его предшественник Виктор Ющенко, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель офиса президента Кирилл Буданов**, глава МИД Андрей Сибига, замглавы офиса президента Ирина Верещук и министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова. Отдельно от них пришла и возложила цветы белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Украинцы не хотят мощей

А вот простые украинцы не прониклись пафосом момента…

— Почему поклониться «святым мощам» смогут только киевляне, а остальным придётся ехать в паломничество. Может, лучше разрубить эти мощи и разослать кусочки по всей Украине, — иронизируют одни украинские интернет-пользователи.

— А с этими мощами можно будет служить молебны и наводить порчу на врагов?! — стебутся другие.







Как Бандера резал мельниковцев

Весной 1938 года в одном из роттердамских ресторанов чаёвничал лидер украинских националистов ОУН* Евгений Коновалец. Несколько дней назад он был лично представлен рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру и теперь разрабатывал план отделения Украины от СССР при помощи нацистов. Но планы Коновальца не сбылись. К нему подсел советский разведчик Павел Судоплатов и подарил ему конфеты, в которых была спрятана бомба.

После ликвидации Коновальца за право возглавить ОУН* схлестнулись Андрей Мельник и куда более молодой по сравнению с ними Степан Бандера. Из-за вражды наследников организация раскололась. Впрочем, официальным главой ОУН* всегда оставался Мельник. Бандера же вёл раскольническую агитацию и вербовал сторонников для собственных отрядов.

С 30 августа 1941 года это противостояние перешло в горячую фазу. Сначала в Житомире, а потом и в других западенских городах бандеровцы начали отстреливать членов мельниковской ОУН*. Буквально за пару месяцев было убито 600 мельниковцев. Позднее «бандеровцы» взялись убивать и «бульбовцев» — сторонников Тараса Боровца, который возглавлял третью группу украинских националистов, так называемую Украинскую народно-революционную армию. Известный факт: и Мельник, и Бандера, и Боровец — все периодически попадали в немецкие концлагеря. Хозяева не всегда были ими довольны.

После войны бандеровцы тоже раскололись. Отколовшуюся часть возглавил ещё один «украинский херой» — Лев Ребет. Вскоре старобандеровцы начали резать новобандеровцев. Бесконечная кровавая баня выключилась лишь после того, как агент КГБ СССР Богдан Сташинский устранил и Бандеру, и Ребета.

Что касается мельниковцев, они после Второй мировой слились с петлюровским «правительством в изгнании». Таким образом, круг замкнулся. По многим воспоминаниям, Симон Петлюра был самым ужасным деятелем Гражданской войны в России, которого ненавидели и красные, и белые. Его подразделения прославились грабежами, изнасилованиями, пытками и еврейскими погромами. Антисемитизм петлюровцев не имел границ. Они закапывали детей живьём, вешали стариков и терзали беременных женщин. Их жертвами стали около 50 тысяч евреев.





Запад не против мощей

На перезахоронение Мельника уже отреагировал официальный Израиль.

«Мы выражаем сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками», — говорится в заявлении МИД Израиля.

Статью про украинский пантеон выпустило и авторитетное американское издание The New York Times.

— Перезахоронение Андрея Мельника — это сигнал глубокого сдвига в украинской политике. До этого Владимир Зеленский старался держаться на расстоянии от националистической политики; однако в ходе этого перезахоронения он, напротив, фактически возглавил её, — констатирует издание.

Также американские журналисты напоминают, что Зеленский, вообще-то, «первый еврейский президент Украины» и буквально несколько лет назад он выступал против героизации Бандеры.

* Запрещённая в России экстремистская организация. ** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Пётр Егоров