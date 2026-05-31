При атаке дрона на посёлок под Ростовом повреждены 17 домов, 3 магазина и машина

В Ростовской области посёлок Матвеев Курган был атакован дронами ВСУ, в результате повреждения получили 17 домов, 3 магазина, аптека и автомобиль. Пострадавших нет. Площадь возгорания после вражеского удара составила 3600 квадратных метра. Об этом сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

ВСУ ударили по Матвееву Кургану. Видео © VK / Дина Алборова

«Энергоснабжение будет восстановлено в течение 30 минут», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.