ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека

ВСУ 30 мая атаковали с помощью дрона северную сторону шестого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«30 мая в 14:08 мск ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении.

От удара пострадала внешняя стена машинного зала — всего в десяти метрах от реакторной части. Пострадавших нет, объект функционирует в нормальном режиме.