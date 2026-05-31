ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека
Энергоблоки Запорожской АЭС.
ВСУ 30 мая атаковали с помощью дрона северную сторону шестого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«30 мая в 14:08 мск ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении.
От удара пострадала внешняя стена машинного зала — всего в десяти метрах от реакторной части. Пострадавших нет, объект функционирует в нормальном режиме.
Ранее МАГАТЭ потребовало предоставить экспертам возможность лично осмотреть пострадавшее строение турбины Запорожской АЭС после атаки украинского дрона. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил о серьёзной тревоге в связи с ударом БПЛА.
