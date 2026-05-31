31 мая, 09:22

ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека

Энергоблоки Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

ВСУ 30 мая атаковали с помощью дрона северную сторону шестого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«30 мая в 14:08 мск ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении.

От удара пострадала внешняя стена машинного зала — всего в десяти метрах от реакторной части. Пострадавших нет, объект функционирует в нормальном режиме.

Мирошник: Ударом по инфраструктуре ЗАЭС Киев вышел на тропу ядерного терроризма

Ранее МАГАТЭ потребовало предоставить экспертам возможность лично осмотреть пострадавшее строение турбины Запорожской АЭС после атаки украинского дрона. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил о серьёзной тревоге в связи с ударом БПЛА.

Владимир Озеров
