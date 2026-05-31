Двое взрослых и ребёнок пострадали в Геническе при ударе ВСУ

Украинский беспилотник совершил атаку на Геническ Херсонской области, в результате чего травмы получили три человека, среди них — несовершеннолетний. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

«Сегодня в 18:21 мск в Геническе в результате атаки БПЛА травмированы три человека, один из них ребёнок», — уточнил он. Также пострадали две жилых многоэтажки и шесть автомобилей.

Ранее в Ростовской области посёлок Матвеев Курган был атакован дронами ВСУ, в результате повреждения получили 17 домов, 3 магазина, аптека и автомобиль. Пострадавших нет. Площадь возгорания после вражеского удара составила 3,6 тысячи «квадратов».