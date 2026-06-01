Командир 10-й роты добровольцев БАРС-37 с позывным Алабай и его заместитель по снабжению Невский рассказали, как попали на СВО и какие ужасающие последствия ударов ВСУ по мирным жителям видели своими глазами. Оба бойца защищают Донбасс с 2014 года.

Алабай из Мариуполя пошёл в ополчение, когда после обстрела со стороны украинских войск лично увидел жертвы среди гражданских, а Невский, родом из Донецка, решил защищать свою землю, как только там начались атаки ВСУ. Противник бил по жилым кварталам в том числе из артиллерии.

«Там был такой момент, что отец нёс дочку на руках, всё было в крови, и у неё была оторвана нога. Такой кадр — первый самый ужасающий кадр, который я увидел на этой войне», — отметил Алабай в интервью RT.