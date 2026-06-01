Ответят за детей! Украину ждёт суровое возмездие за удар по Геническу

После удара ВСУ по Геническу в Херсонской области Украина столкнётся с суровым возмездием, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, вражеские силы ответят за российских детей по полной программе. Ответственность за гибель мирных граждан может коснуться и западных стран.

«Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. <...> Американцы называют это сопутствующими потерями. Как бы они сами не стали таковыми», — подчеркнул парламентарий в интервью NEWS.ru.