Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей очередным кровавым ударом по мирным жителям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки беспилотников на Геническ.

Захарова отметила, что подобные действия показывают террористический характер киевского режима.

«9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный День защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребёнка», — приводит слова дипломата РИА «Новости».