В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник скорой помощи

Автомобиль скорой помощи попал под атаку беспилотника ВСУ в Брянской области. В результате удара ранения получил медик. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, медики направлялись в посёлок Старый Ропск, чтобы оказать помощь пострадавшей женщине. Машину сопровождали сотрудники СГУП ЦСН «Защита».

Во время движения в служебный автомобиль попал FPV-дрон, после чего произошла детонация.

«Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу», — сообщил Ковальчук.

Глава региона уточнил, что жизни женщины ничего не угрожает. Пострадавшему сотруднику также оказывается необходимая помощь.