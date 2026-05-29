29 мая, 03:35

Небензя заявил, что Москва и впредь не будет оставлять без ответа террор ВСУ

Обложка © Midjourney / Life.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация и впредь не будет оставлять без ответа террористические вылазки киевского режима.

«Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь оставлять без ответа не будем», — сказал он.

Небензя уточнил, что циничный теракт в Старобельске — далеко не единичный случай. Он добавил, что только за прошлую неделю в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб 51 мирный житель, а ещё 199 человек, в том числе 20 детей, получили ранения.

Небензя: Постпред Украины сделал жалкую попытку оправдать атаку на Старобельск

Ранее Василий Небензя заявил, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске в ЛНР не удивила Россию, поскольку эти государства годами снабжают Киев деньгами и оружием. По его словам, Москва не считает неожиданной позицию западных стран. Небензя сообщил, что эти государства на протяжении многих лет оказывают Киеву финансовую и военную поддержку.

Алена Пенчугина
