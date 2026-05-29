Реакция стран Запада на трагедию в Старобельске в ЛНР не удивила Россию, поскольку эти государства годами снабжают Киев деньгами и оружием. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

«Поражает лицемерие и циничная реакция делегации европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас», — сказал Небензя.

По его словам, Москва не считает неожиданной позицию западных стран. Небензя заявил, что эти государства на протяжении многих лет оказывают Киеву финансовую и военную поддержку.

Напомним, 22 мая Вооружённые силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погиб 21 человек.

Ранее в МИД России раскритиковал реакцию ЮНЕСКО на удар по колледжу в Старобельске. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что позиция секретариата организации вызывает серьёзные вопросы. По её словам, речь идёт не о двойных стандартах, а об обелении тех, кто совершил террористический акт. Захарова назвала случившееся примером преступной халатности. В Москве считают, что международные структуры должны давать принципиальную оценку подобным инцидентам, особенно когда речь идёт об образовательных учреждениях.