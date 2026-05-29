Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что выступление его украинского коллеги Андрея Мельника на заседании Совета Безопасности выглядело как жалкая попытка оправдать преднамеренный удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

«Сегодня речь идёт не о сарказме и иронии, которая переполняла постпреда Украины. Речь идёт о другом, что всё это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске», — высказался дипломат.

Небензя обратил внимание на то, что украинский постпред не отрицал факта гибели людей, однако его аргумент сводился к тому, что погибшие были не детьми, а взрослыми.

«Это совсем другое дело, не правда ли?» — иронично заметил Небензя.

Ранее Василий Небензя заявил, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске в ЛНР не удивила Россию, поскольку эти государства годами снабжают Киев деньгами и оружием. По его словам, Москва не считает неожиданной позицию западных стран. Небензя сообщил, что эти государства на протяжении многих лет оказывают Киеву финансовую и военную поддержку.