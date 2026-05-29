Главарь киевского режима Владимир Зеленский и поддерживающие его страны не стремятся к урегулированию конфликта, а лишь способствуют эскалации. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают всё для эскалации противостояния», — заявил он.

А ранее Василий Небензя заявил, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске в ЛНР не удивила Россию, поскольку эти государства годами снабжают Киев деньгами и оружием. По его словам, Москва не считает неожиданной позицию западных стран. Небензя сообщил, что эти государства на протяжении многих лет оказывают Киеву финансовую и военную поддержку.