Небензя пословицей ответил на речь постпреда Украины в ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал выступление украинского коллеги Андрея Мельника на заседании Совета безопасности ООН. Взяв ответное слово, дипломат охарактеризовал речь украинского постпреда поговоркой.
«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Всё это выглядело, как в русской поговорке «на воре и шапка горит»», — заявил Небензя в ходе своего выступления.
Ранее Василий Небензя заявил, что Москва и Киев в настоящий момент не ведут переговоров по урегулированию конфликта. По словам дипломата, Украине уже представили условия для его завершения. Также Небензя подчеркнул, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе. По его словам, пренебрежение к Уставу ООН достигло своего апогея, мир перестал реагировать на установленные законом принципы и существует вне их. Западные элиты предпочитают достигать целей силовыми методами и даже перестали это скрывать, добавил российский дипломат.
