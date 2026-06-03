ПВО России за прошедшую ночь сбила 354 дрона ВСУ

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Также цели уничтожались над акваторией Азовского моря.

А в ночь на 2 июня силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских БПЛА самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями девяти регионов, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.