Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50

Продолжается массированная атака беспилотников на Ленинградскую область. Средства противовоздушной обороны работают с ночи 3 июня, отражая воздушные цели над регионом, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По данным на 7:00 утра, над территорией области было уничтожено 50 беспилотников.

Режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.

Также враг атаковал Тульскую область. Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 16 украинских беспилотников. Пострадавших нет.