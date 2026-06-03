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Регион
3 июня, 03:59

ПВО отразила атаку 16 беспилотников ВСУ на Тульскую область

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ночью над территорией Тульской области были уничтожены 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём канале в «Максе».

По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России перехватили и уничтожили все цели. Пострадавших нет.

Также уточняется, что повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Ситуация в регионе находится под контролем.

Над Ленобластью за ночь сбили 30 украинских дронов
Над Ленобластью за ночь сбили 30 украинских дронов

Этой же ночью враг пытался атаковать Москву. С начала суток системы ПВО сбили 13 беспилотников на подлёте к городу. А общее число уничтоженных украинских БПЛА на подлёте к столице с вечера 2 июня достигло 22.

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Артём Гапоненко
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