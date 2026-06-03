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Регион
3 июня, 03:06

Над Ленобластью за ночь сбили 30 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Продолжается массированная атака беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Средства противовоздушной обороны работают с ночи 3 июня. По данным на 5:40 утра, на регионом сбили 30 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области», — указал он в официальных каналах.

Власти уточнили, в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Силы ПВО Минобороны работают по воздушным целям. В аэропорту Пулково введены временные ограничения.

Жилой дом, библиотека и школа искусств повреждены в Мичуринске из-за атаки ВСУ
Жилой дом, библиотека и школа искусств повреждены в Мичуринске из-за атаки ВСУ

Этой же ночью с начала суток системы ПВО сбили 13 беспилотников на подлёте к Москве. А общее число уничтоженных украинских БПЛА на подлёте к столице с вечера 2 июня достигло 22.

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Лия Мурадьян
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