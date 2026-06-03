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Регион
3 июня, 00:31

Силы ПВО сбили ещё два беспилотника на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Ночная атака беспилотников ВСУ на столицу продолжается, системы противовоздушной обороны вновь отразили угрозу. Очередные дроны, которые направлялись к Москве, были уничтожены силами ПВО Минобороны. Об этом в ночь на 3 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — указал он, чуть ранее заявив об ещё одном сбитом БПЛА.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. Они оценивают обстановку и устраняют последствия инцидента.

С начала полуночи системы ПВО сбили 13 беспилотников. Общее число ликвидированных дронов на подлёте к столице с вечера 2 июня достигло 22.

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино

Параллельно в Ленинградской области объявили режим опасности БПЛА. В целях безопасности аэропорт Пулково ввёл временные ограничения, принимая рейсы по согласованию.

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Лия Мурадьян
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