Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино
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В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным ведомства, БПЛА Вооружённых сил Украины сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в городскую больницу № 2 Белгорода.
Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и акубаротравму. Ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Ранее в селе Щекино Рыльского района Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль погиб мирный житель. Удар был нанесён по легковому автомобилю в приграничной зоне.
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