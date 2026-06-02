Киев прекрасно знал о том, что колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) не были военными объектами. Несмотря на это, украинским военным был отдан приказ нанести по мирному объекту смертельный удар. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«В Старобельске речь идёт о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», — пояснил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что киевский режим прекрасно знал об этом.