2 июня, 09:58

Песков: Киев нанёс удар по Старобельску, зная об отсутствии военных объектов

Киев прекрасно знал о том, что колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) не были военными объектами. Несмотря на это, украинским военным был отдан приказ нанести по мирному объекту смертельный удар. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«В Старобельске речь идёт о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», — пояснил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что киевский режим прекрасно знал об этом.

Напомним, ночью 22 мая под обстрел в Старобельске попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа — жертвами стали 21 человек. Десятки пострадали. Москва квалифицировала произошедшее как теракт, заявив о западном происхождении использованных беспилотников и содействии стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали провести оперативное и независимое расследование удара. Президент РФ Владимир Путин назвал удар ВСУ по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты и поручил Минобороны подготовить ответ. В ночь на 24 мая был нанесён массированным удар по целям на Украине, в том числе с применением новейшей ракеты «Орешник».

Александр Юнашев
