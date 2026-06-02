Песков: Киев нанёс удар по Старобельску, зная об отсутствии военных объектов
Обложка © Telegram / МИД России
Киев прекрасно знал о том, что колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) не были военными объектами. Несмотря на это, украинским военным был отдан приказ нанести по мирному объекту смертельный удар. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«В Старобельске речь идёт о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», — пояснил он в беседе с журналистами.
Песков добавил, что киевский режим прекрасно знал об этом.
Напомним, ночью 22 мая под обстрел в Старобельске попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа — жертвами стали 21 человек. Десятки пострадали. Москва квалифицировала произошедшее как теракт, заявив о западном происхождении использованных беспилотников и содействии стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали провести оперативное и независимое расследование удара. Президент РФ Владимир Путин назвал удар ВСУ по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты и поручил Минобороны подготовить ответ. В ночь на 24 мая был нанесён массированным удар по целям на Украине, в том числе с применением новейшей ракеты «Орешник».
