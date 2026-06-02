Небензя показал в ООН фото убитых в Старобельске и пристыдил постпреда Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций продемонстрировал снимки жертв удара ВСУ по Старобельску. На фото изображены молодые люди, которым по 19-20 лет.

Российский дипломат предъявил 21 фотографию, на которых видны даты рождения и смерти. Среди погибших он назвал 20-летнюю Елену Мартемьянову и 19-летнюю Анну Погребниченко.

Постпред обратил внимание на реакцию своего украинского коллеги Андрея Мельника. Дипломат заявил, что тот позволяет себе смеяться над чужими жизнями, и назвал такое поведение цинизмом, переходящим все границы.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники несколькими волнами атаковали пятиэтажное общежитие колледжа в Старобельске, где спали 86 человек, включая несовершеннолетних. От прямых попаданий здание рухнуло до второго этажа: под завалами погиб 21 человек, десятки получили ранения, при этом военных объектов рядом не было. Президент России Владимир Путин квалифицировал произошедшее как теракт, поручив Минобороны подготовить ответные меры, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ночь на 24 мая Минобороны отчиталось об ударе возмездия с применением широкого арсенала, включая комплекс «Орешник», поразившем все назначенные цели.