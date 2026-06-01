Гуцан: Бровди и Иващенко проходят обвиняемыми по делу о теракте в Старобельске

Генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе совещания по теме теракта в Старобельске назвал обвиняемых по уголовному делу. Речь идёт о нескольких высокопоставленных украинских офицерах.

Ранее Владимир Путин собрал в Кремле совещание по вопросам поддержки людей, которые пострадали в результате удара по Старобельску. Президент запросил информацию о помощи семьям погибших и пострадавших, а также о ходе расследования теракта. Глава государства поручил доложить о выплатах компенсаций, оказании медицинской помощи, лечении и восстановлении раненых. Кроме того, участники совещания обсудили работу психологов, которые оказывают поддержку людям после трагедии.